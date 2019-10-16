2019-10-16T09:32:43+03:00
Общество

В Перми началась подготовка дорог и дворов города к зиме

Подрядчики закупают противогололедные материалы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Температура воздуха все ниже. На предстоящей неделе ночью ожидается минусовая температура. В связи с этим глава Перми Дмитрий Самойлов поручил проконтролировать закупку противогололедных материалов.

В этом году впервые будут применяться современные противгололедные материалы. Реагенты имеют рабочую температуру до -30 градусов. Кроме того, новое средство соответствует экологическим нормативам, не вредит окружающей среде и здоровью человека.

Планируют закупить 21, 5 тысяч тонн противогололедных материалов.

Кроме того, во всех районах города ведется подготовка снегоуборочной техники – к имеющимся у подрядных организаций 356 машинам закупается еще 68 единиц новой снегоуборочной техники.

Также Дмитрий Самойлов просил глав районов обратить внимание на продолжающиеся стройки, чтобы пешеходам было, где ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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