В Перми началась подготовка дорог и дворов города к зиме
Температура воздуха все ниже. На предстоящей неделе ночью ожидается минусовая температура. В связи с этим глава Перми Дмитрий Самойлов поручил проконтролировать закупку противогололедных материалов.
В этом году впервые будут применяться современные противгололедные материалы. Реагенты имеют рабочую температуру до -30 градусов. Кроме того, новое средство соответствует экологическим нормативам, не вредит окружающей среде и здоровью человека.
Планируют закупить 21, 5 тысяч тонн противогололедных материалов.
Кроме того, во всех районах города ведется подготовка снегоуборочной техники – к имеющимся у подрядных организаций 356 машинам закупается еще 68 единиц новой снегоуборочной техники.
Также Дмитрий Самойлов просил глав районов обратить внимание на продолжающиеся стройки, чтобы пешеходам было, где ходить.
ИСТОЧНИК KP.RU