В Перми волонтеры просят опознать мужчину, который попал в больницу

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-17T07:31:31+03:00

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В медучреждение Перми доставили мужчину с многочисленными травмами. Его личность неизвестна. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят пермяков помочь в опознании больного.

В больницу мужчина попал ночью 11 октября.

Приметы: рост 170см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с сединой, глаза серо-голубые.

Был одет: серая ветровка, темно-синяя толстовка, синяя футболка, зеленые камуфляжные брюки, черные трико, черные ботинки.

Если вы узнали в этом человеке своего родственника или знакомого, сообщите по телефонам: 88007005452 или 112

Напомним, ранее мы писали о том, что загадочно исчезнувшую 19-летнюю девушку ищут уже три недели. В Перми разыскивают 19-летнюю Веронику. В 20х числах сентября пермячка ушла из дома и больше на связь не выходила. Вероника ушла из дома на улице Новосибирская, 17 в микрорайоне Крохалева.

ИСТОЧНИК KP.RU