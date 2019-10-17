В Перми волонтеры просят опознать мужчину, который попал в больницу
В медучреждение Перми доставили мужчину с многочисленными травмами. Его личность неизвестна. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят пермяков помочь в опознании больного.
В больницу мужчина попал ночью 11 октября.
Приметы: рост 170см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с сединой, глаза серо-голубые.
Был одет: серая ветровка, темно-синяя толстовка, синяя футболка, зеленые камуфляжные брюки, черные трико, черные ботинки.
Если вы узнали в этом человеке своего родственника или знакомого, сообщите по телефонам: 88007005452 или 112
Напомним, ранее мы писали о том, что загадочно исчезнувшую 19-летнюю девушку ищут уже три недели. В Перми разыскивают 19-летнюю Веронику. В 20х числах сентября пермячка ушла из дома и больше на связь не выходила. Вероника ушла из дома на улице Новосибирская, 17 в микрорайоне Крохалева.
ИСТОЧНИК KP.RU