В Перми за день в ДТП пострадали три ребенка

СЕГОДНЯ 06:36 2019-10-16T06:36:28+03:00

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В Перми за вторник, 15 октября, произошло две аварии, с участием несовершеннолетних. Детей сбила машины, когда они переходили дорогу.

В Мотовилихинском районе под колеса легкового автомобиля попал 10-летний мальчик. С травмами ребенка отправили в краевую детскую клиническую больницу.

В 20:20 в Дзержинском районе легковой автомобиль сбил двоих школьников. 12-летних мальчиков отправили в травмункт городской клинической больницы №4. Им назначили амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появилось видео, как «Мазда» в Перми сбила пятерых школьников. Видео записано на камеру уличного наблюдения. На нем видно, как дети вместе с остальными пешеходами ждут на месте, пока на светофоре горит красный свет. Одна девочка делает рывок вперед, но вовремя останавливается и возвращается назад. Однако вскоре она снова бежит вперед, и за ней остальные ребята. В этот момент их и сбивает машина. К школьникам подбегают взрослые и уводят их с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU