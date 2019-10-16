Житель Прикамья отсудил больше 40 тысяч за 10-сантиметровую ямку на дороге

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-16T17:11:04+03:00

"Капканы" на наших дорогах не такая уж редкость. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В мае этого года житель Кунгура преспокойно ехал на своем автомобиле по дороге с асфальтобетонным покрытием, полагая, что раз дорога асфальтированная, то никаких дорожных неожиданностей быть не должно.

Как вдруг передние колеса его машины попали в ямку на дороге. Автомобиль получил повреждение.

Страховки «вкруговую» у водителя не было, только полис ОСАГО. Тем не менее, он дальновидно позвал экспертов, и те оценили ущерб в 44 тысячи рублей. С выводами экспертизы он пошел в суд, где его иск удовлетворили в полном объеме.

- На проезжей части с асфальтобетонным перекрытием образовалась просадка шириной около 3 метров и глубиной 11 сантиметров, - прокомментировали в городском суде Кунгура. - Обязательства по содержанию участка дороги, где произошло ДТП, по договору приняло на себя общество с ограниченной ответственностью. Затраты на восстановительный ремонт транспортного средства, согласно экспертному заключению, составили 44 200 рублей. Ответчик не представил суду доказательств, опровергающих сумму ущерба, причиненного истцу.

С дорожной организации в итоге взыскали стоимость ущерба, причиненного автомобилю, расходы по оплате экспертизы, услуг представителя и государственной пошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU