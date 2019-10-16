Трассу от Березников до Соликамска расширят до 4 полос

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-16T15:07:46+03:00

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Дорогу Березники-Соликамск планируют реконструировать и расширить до четырех полос. Издание «Business Class» сообщает о том, что помимо расширения до четырех полос, по две полосы в каждом направлении, в результате дорожных работ планируется обустроить двухуровневую развязку и построить мост через реку Ленву. Работы будут проводиться в 4 этапа.

Итоги электронного аукциона подведут 29 октября. По мнению властей, новая дорога прослужит не меньше 15 лет.

Максимальная цена контакта составляет 616 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Перми объявили аукцион на реконструкцию Дворца молодежи. Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 октября до 24 октября 2019 года. Максимальная цена контракта 499.999 миллионов рублей.Деньги будут выделяться из бюджета города Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU