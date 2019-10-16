Власти Перми объявили аукцион на реконструкцию Дворца молодежи

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-16T10:36:28+03:00

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В Перми ищут подрядчика на реконструкцию Дворца молодежи на Петропавловской, 185. Издание «Business Class» сообщает, что подрядчик должен сделать ремонт в течение трех лет с момента подписания контракта. Победителю аукциона предоставят проектно-сметную документацию, которая была разработана ранее.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 октября до 24 октября 2019 года. Максимальная цена контракта 499.999 миллионов рублей.

Деньги будут выделяться из бюджета города Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Дзержинском районе Перми построят региональный центр фигурного катания. ГКУ «Управления капитального строительства» обратилось в городскую комиссию по землепользованию с предложением о смене территориальной зоны участков по адресу Шпальная, 2 в Дзержинском районе. Предложение обсудят на публичных слушаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU