2019-10-16T10:36:28+03:00
Общество

Власти Перми объявили аукцион на реконструкцию Дворца молодежи

Деньги выделят из городского бюджета
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Перми ищут подрядчика на реконструкцию Дворца молодежи на Петропавловской, 185. Издание «Business Class» сообщает, что подрядчик должен сделать ремонт в течение трех лет с момента подписания контракта. Победителю аукциона предоставят проектно-сметную документацию, которая была разработана ранее.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 октября до 24 октября 2019 года. Максимальная цена контракта 499.999 миллионов рублей.

Деньги будут выделяться из бюджета города Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Дзержинском районе Перми построят региональный центр фигурного катания. ГКУ «Управления капитального строительства» обратилось в городскую комиссию по землепользованию с предложением о смене территориальной зоны участков по адресу Шпальная, 2 в Дзержинском районе. Предложение обсудят на публичных слушаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Никакого шоколада!». Екатерина Шпица рассказала о хитростях мастеров дубляжа
В Прикамье признали виновной сотрудницу интерната, которая «сварила» инвалида в горячей ванне
"Она умирает от одиночества". После смерти хозяйки старенькую 16-летнюю кошку сдали в приют
Из Перми открыли второй рейс в Дубай
В пермском садике родителей заставляли закупать туалетную бумагу и ковры
Глава Перми попал в топ самых упоминаемых в СМИ первых лиц городов ПФО
В Перми началась подготовка дорог и дворов города к зиме
«Подруга продает вещи из ее квартиры». Загадочно исчезнувшую 19-летнюю девушку ищут уже три недели
В прикамской колонии ИК-9 заключенный совершил суицид
В Перми полиция разыскивает подозреваемого в краже
Замминистра экономразвития РФ расскажет о новых подходах в реализации нацпроекта по производительности
В Прикамье мужчина ударил собутыльника ножом
Пермь готовится к зиме: подрядчики закупают технику и готовят современные противогололедные материалы
В Перми ночью перекроют движение на Комсомольском проспекте
В Перми увеличат количество автобусов №36
В Перми за день в ДТП пострадали три ребенка
В Пермском крае пропавшего рыбака будут искать с помощью водолазов
В сети появилось видео, как «Мазда» в Перми сбила пятерых школьников
В Перми будут ремонтировать поезда «Ласточка»
Жителя Перми осудили за обман в соцсети
В Прикамье после секса влюбленной пары в центре города возбуждено административное дело
В Перми откроется выставка-мастерская «Земля Музъем»
«Т Плюс» и ФАС договорились о партнерстве
В Перми выпустили сборник этнических мест города
Следователи возбудили уголовное дело после сноса гаражей
В Пермь прибывает поезд-музей