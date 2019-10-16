В Пермском крае 4 тысячи женщин не выплачивают алименты своим детям

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-16T14:34:36+03:00

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В Прикамье более 4 тысяч женщин уклоняются от уплаты алиментов. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что большинство алиментщиц не работают или не имеют постоянной работы, употребляют алкоголь или наркотики. При этом 110 неплательщиц имеют двух и более детей.

По этим причинам заставить их платить алименты очень сложно.

С начала 2019 года в отношении женщин, уклоняющихся от уплаты алиментов, возбуждено 350 уголовных дел, это 30 % от общего числа возбужденных дел.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали педофила, который надругался над маленькой девочкой. Злоумышленник познакомился с женщиной, через какое-то время они съехались и стали жить втроем: мужчина, женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Когда мужчина был на выходном, он воспользовался тем, что сожительницы нет дома, и надругался над девочкой, которой не было и 14 лет. Женщина, узнав о домогательствах, выгнала сожителя. Вскоре его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU