2019-10-16T12:47:58+03:00
Происшествия

В Перми задержали педофила, который надругался над маленькой девочкой

Ребенку не было и 14 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Орджоникидзевском районе Перми сотрудники полиции и районного следственного отдела задержали подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней девочкой.

Злоумышленник познакомился с женщиной, через какое-то время они съехались и стали жить втроем: мужчина, женщина и ее несовершеннолетняя дочь.

Когда мужчина был на выходном, он воспользовался тем, что сожительницы нет дома, и надругался над девочкой, которой не было и 14 лет. Женщина, узнав о домогательствах, выгнала сожителя. Вскоре его задержали.

Теперь 36-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили 23-летнего парня за секс с несовершеннолетней. Следователи установили, что в общежитии молодой человек неоднократно занимался сексом без применения насилия со своей несовершеннолетней знакомой. Девочке не было и 16 лет. 23-летнему местному жителю назначено наказание в виде 400 часов исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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