2019-10-16T14:15:35+03:00
Происшествия

В Перми росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске

Злоумышленник скрывался от полиции месяц
Лилия Абибулаева
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Фото: РосгвардияФото: Росгвардия
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Сотрудники Росгвардии задержали преступника, который находился в федеральном розыске.

Росгвардейцы находились на обычном маршруте патрулирования. Их внимание привлек мужчина, который внезапно ускорил шаг, когда увидел патрульный автомобиль.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что 26-летний житель Краснокамска находился в федеральном розыске по подозрению в краже. После проверки злоумышленника передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет первый краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов. Злоумышленник познакомился с женщиной, через какое-то время они съехались и стали жить втроем: мужчина, женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Когда мужчина был на выходном, он воспользовался тем, что сожительницы нет дома, и надругался над девочкой, которой не было и 14 лет. Женщина, узнав о домогательствах, выгнала сожителя. Вскоре его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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