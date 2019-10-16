2019-10-16T13:10:32+03:00
Происшествия

В Перми уничтожили более 2 тысяч игровых автоматов

Игровое оборудование раздавили большегрузами на пермском полигоне
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Игровые автоматы и компьютерную технику - всего более 2 тысяч единиц - уничтожили на пермском полигоне. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что оборудование было изъято в ходе расследования уголовных дел о незаконной организации и проведении азартных игр.

Игровые автоматы и компьютеры уничтожали с помощью большегрузов.

С начала 2019 года в Перми выявили 31 преступление в сфере игорного бизнеса. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми полиция накрыла подпольное казино. Нелегальный бизнес организовал 37-летний пермяк. Летом прошлого года он арендовал помещение и принял на работу обслуживающий персонал. Полицейские задержали семь человек: владельца казино, крупье, барменов, администратора. Оперативники изъяли 3 покерных стола, фишки, игральные карты и денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми пройдет первый краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов
Горнолыжный курорт в Прикамье вошел в топ-10 лучших в России
В Перми задержали педофила, который надругался над маленькой девочкой
Пермяков приглашают на бесплатные тренировки перед «Теплым забегом»
17 октября в Перми пройдет лекция «Профилактика рака молочной железы»
«Бил по голове и пинал». В Прикамье осудили мужчину за издевательство над матерью
«Никакого шоколада!». Екатерина Шпица рассказала о хитростях мастеров дубляжа
Власти Перми объявили аукцион на реконструкцию Дворца молодежи
В Прикамье признали виновной сотрудницу интерната, которая «сварила» инвалида в горячей ванне
"Она умирает от одиночества". После смерти хозяйки старенькую 16-летнюю кошку сдали в приют
Из Перми открыли второй рейс в Дубай
В пермском садике родителей заставляли закупать туалетную бумагу и ковры
Глава Перми попал в топ самых упоминаемых в СМИ первых лиц городов ПФО