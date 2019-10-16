В Перми уничтожили более 2 тысяч игровых автоматов
Игровые автоматы и компьютерную технику - всего более 2 тысяч единиц - уничтожили на пермском полигоне. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что оборудование было изъято в ходе расследования уголовных дел о незаконной организации и проведении азартных игр.
Игровые автоматы и компьютеры уничтожали с помощью большегрузов.
С начала 2019 года в Перми выявили 31 преступление в сфере игорного бизнеса. Это на 30% больше, чем в прошлом году.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми полиция накрыла подпольное казино. Нелегальный бизнес организовал 37-летний пермяк. Летом прошлого года он арендовал помещение и принял на работу обслуживающий персонал. Полицейские задержали семь человек: владельца казино, крупье, барменов, администратора. Оперативники изъяли 3 покерных стола, фишки, игральные карты и денежные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU