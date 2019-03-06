В центре Перми полиция накрыла подпольное казино
В Перми полицейские наведались в подпольный игровой клуб прямо в самый разгар игры. Несмотря на будничный день, 17 азартных пермяков играли в покер. А выходные и праздники в подпольном казино никогда не было свободных мест. Нелегальный бизнес организовал 37-летний пермяк. Летом прошлого года он арендовал помещение и принял на работу обслуживающий персонал.
- Игорный клуб располагался в цокольном этаже многоэтажного дома на ул. Пушкина, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. - Пускали в помещение только проверенных людей. Администраторы знали всех посетителей в лицо.
Полицейские задержали семь человек: владельца казино, крупье, барменов, администратора. Оперативники изъяли 3 покерных стола, фишки, игральные карты и денежные средства.
Материалы в настоящий момент переданы в следственный комитет. За незаконную организацию и проведение азартных игр задержанным грозит до шести лет заключения.
Подпольное казино в центре Перми прикрыла полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU