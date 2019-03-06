2019-03-06T14:23:56+03:00
Общество

В центре Перми полиция накрыла подпольное казино

Заведение, где играли в покер, пользовалось большой популярностью
Константин КЯКИНЕН
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В Перми полицейские наведались в подпольный игровой клуб прямо в самый разгар игры. Несмотря на будничный день, 17 азартных пермяков играли в покер. А выходные и праздники в подпольном казино никогда не было свободных мест. Нелегальный бизнес организовал 37-летний пермяк. Летом прошлого года он арендовал помещение и принял на работу обслуживающий персонал.

- Игорный клуб располагался в цокольном этаже многоэтажного дома на ул. Пушкина, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. - Пускали в помещение только проверенных людей. Администраторы знали всех посетителей в лицо.

Полицейские задержали семь человек: владельца казино, крупье, барменов, администратора. Оперативники изъяли 3 покерных стола, фишки, игральные карты и денежные средства.

Материалы в настоящий момент переданы в следственный комитет. За незаконную организацию и проведение азартных игр задержанным грозит до шести лет заключения.

Подпольное казино в центре Перми прикрыла полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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