В центре Перми полиция накрыла подпольное казино

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-06T14:23:56+03:00

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В Перми полицейские наведались в подпольный игровой клуб прямо в самый разгар игры. Несмотря на будничный день, 17 азартных пермяков играли в покер. А выходные и праздники в подпольном казино никогда не было свободных мест. Нелегальный бизнес организовал 37-летний пермяк. Летом прошлого года он арендовал помещение и принял на работу обслуживающий персонал.

- Игорный клуб располагался в цокольном этаже многоэтажного дома на ул. Пушкина, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. - Пускали в помещение только проверенных людей. Администраторы знали всех посетителей в лицо.

Полицейские задержали семь человек: владельца казино, крупье, барменов, администратора. Оперативники изъяли 3 покерных стола, фишки, игральные карты и денежные средства.

Материалы в настоящий момент переданы в следственный комитет. За незаконную организацию и проведение азартных игр задержанным грозит до шести лет заключения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/695662" frameborder="0"></iframe> Подпольное казино в центре Перми прикрыла полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU