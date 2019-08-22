В Прикамье осудили 23-летнего парня за секс с несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-22T11:35:03+03:00

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В Пермском крае осудили 23-летнего жителя Чернушинского района за секс с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста.

Следователи установили, что в общежитии молодой человек неоднократно занимался сексом без применения насилия со своей несовершеннолетней знакомой. Девочке не было и 16 лет.

О преступлении стало известно, когда девочка обратилась к гинекологу. Оказалось, что потерпевшая беременна.

23-летнему местному жителю назначено наказание в виде 400 часов исправительных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудят за секс с 15-летней девочкой. Следователи выяснили, что преступление совершено в апреле 2019 года. 19-летний парень пригласил 15-летнюю знакомую к себе домой. Там без применения насилия он занялся сексом с девочкой. Молодого человека задержали. Теперь он ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU