Пермяков приглашают на бесплатные тренировки перед «Теплым забегом»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-16T12:29:05+03:00

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Перед благотворительным «Теплым забегом» пермякам предлагают потренироваться. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что «школа здорового бега» запускает тренировки на открытом воздухе. Занятия будут проводиться там же, где и сам забег - в технопарке «Morion Digital».

Тренировки будут проходить по субботам в 11:00. Первое занятие запланировано на 19 октября. Следующие тренировки состоятся 26 октября, 2 и 9 ноября.

Пермякам покажут трассу и расскажут, какие упражнения помогут размяться перед забегом. Присоединиться к тренировкам могут все желающие.

Сам «Теплый забег» пройдет 10 ноября на территории технопарка «Morion Digital».

Напомним, ранее мы писали о том, что все вырученные от забега средства пойдут на помощь тяжелобольным детям. Регистрация на забег уже открыта. Все собранные деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям, подопечным фонда «Дедморозим». В этом году ожидается около двух тысяч участников. Спортсменов ждут дистанции в 2,5, 5 и 10 км.

ИСТОЧНИК KP.RU