В Перми пройдет «Теплый забег»

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-23T14:25:34+03:00

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Благотворительная акция «Теплый забег» пройдет 10 ноября. В 2019 году площадкой для проведения соревнований станет частных технопарк высоких технологий Morion Digital.

Регистрация на забег уже открыта. Все собранные деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям, подопечным фонда «Дедморозим». В этом году ожидается около двух тысяч участников. Спортсменов ждут дистанции в 2,5, 5 и 10 км. Для самых маленьких спортсменов доступна трасса длиной 600 метров. В забеге можно участвовать и командой.

Организаторы отмечают, что в прошлом году на страт вышло 1600 человек, которым удалось собрать 1 миллион рублей. Организаторы также сообщают, что на территории технопарка Морион Digital пройдут открытые тренировки для всех желающих. Их проведет Школа здорового бега.

ИСТОЧНИК KP.RU