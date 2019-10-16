«Бил по голове и пинал». В Прикамье осудили мужчину за издевательство над матерью
Кунгурский суд признал 59-летнего местного жителя виновным в избиении престарелой матери. Женщина пряталась у соседей.
Сотрудники полиции выяснили, что 59-летний мужчина в течение 4 месяцев проживал с 84-летней матерью. Сын регулярно понимал на мать руку. Напившись, мужчина провоцировал конфликты, бил мать по голове и лицу, пинал женщину по телу. В силу возраста 84-летняя женщина не могла оказать сопротивление.
Пенсионерка была вынуждена прятаться у соседей. Оттуда она вызвала полицию.
Оказалось, что мужчина не первый раз избивает мать, и даже был судим за это, но ограничение свободы не изменило поведение мужчины.
Суд приговорил жителя Кунгура к 4 годам колонии общего режима.
Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамской колонии ИК-9 заключенный совершил суицид.
ИСТОЧНИК KP.RU