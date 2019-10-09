2019-10-09T15:12:13+03:00
Общество

В Дзержинском районе Перми построят региональный центр фигурного катания

Он сможет вместить 250 мест
Лилия Абибулаева
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Перми планируют построить региональный центр фигурного катания. Об этом сообщает издание «Business Class». ГКУ «Управления капитального строительства» обратилось в городскую комиссию по землепользованию с предложением о смене территориальной зоны участков по адресу Шпальная, 2 в Дзержинском районе. Предложение обсудят на публичных слушаниях.

Региональный центр фигурного катания появится на площадках площадью 712 кв. м, 4,487 тыс. кв. м, 12,867 тыс. кв. м. Предполагается, что спортивный объект будет вмещать 250 мест.

Напомним, ранее мы писали о том, что администрация Перми утвердила проект планировки города. Согласно проекту смещаются красные линии, которые ограничивают зону общественного пользования. Всего под изъятие попадают 42 участка. Большая часть изменений пройдет в центре города. Изменится планировка улиц Ленина, Крисанова, Советская, Островского, Петропавловская, Комсомольский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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