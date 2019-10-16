2019-10-16T10:14:26+03:00
Общество

В Прикамье признали виновной сотрудницу интерната, которая «сварила» инвалида в горячей ванне

Мужчина погиб от ожогов
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Березниковский суд признал 59-летнюю местную жительницу виновной в смерти 61-летнего инвалида.

Женщина работала в доме престарелых в Березниках и не проверила температуру воды, когда на процедуру привезли одного из постояльцев.

Мужчину положили в ванну, а через несколько минут его кожа покраснела. Пенсионера быстро достали и отправили в больницу, но было уже поздно. Через два месяца мужчина скончался в больнице от полученных термических ожогов.

Женщину признали виновной и приговорили к судебному штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина ударил собутыльника ножом. Сотрудники полиции выяснили, что однажды ночью друзья вместе выпивали. Между мужчинами возникла ссора. Внезапно 47-летний злоумышленник дарил своего 24-летнего знакомого ножом в живот. Потерпевшего с ножевым ранением брюшной полости отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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