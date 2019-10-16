В Прикамье мужчина ударил собутыльника ножом

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-16T07:51:05+03:00

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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Бородулино. Мужчина ударил знакомого ножом.

Сотрудники полиции выяснили, что однажды ночью друзья вместе выпивали. Между мужчинами возникла ссора

Внезапно 47-летний злоумышленник дарил своего 24-летнего знакомого ножом в живот. Потерпевшего с ножевым ранением брюшной полости отправили в больницу.

Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудили за кражу мотоцикла. В Пермском крае суд приговорил жителя Лысьвы к двум годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в краже мотоцикла и металлических инструментов. Злоумышленника удалось быстро задержать. Похищенный мотоцикл вернули хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU