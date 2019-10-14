В Перми три недели разыскивают 19-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 06:26 2019-10-14T06:34:11+03:00

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В Перми разыскивают 19-летнюю Веронику. В 20х числах сентября пермячка ушла из дома и больше на связь не выходила. Вероника ушла из дома на улице Новосибирская, 17 в микрорайоне Крохалева.

За месяц до пропажи девушка удалилась из социальных сетей.

О пропаже объявили друзья Вероники. Они стали беспокоиться о том, что девушка не выходит на связь. Перед исчезновением девушка рассталась с парнем. Друзья не знают, куда могла уйти девушка, так как родственников у нее нет.

Приметы пропавшей: рост 155-160см, была одета в черную кожаную куртку, черные лосины.

Если вы знаете, где находится 19-летняя Вероника, сообщите по телефонам: 8 912 788-42-08 и 8 992 20-42-296 или в полицию по номеру 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности исчезновения парня в центре Перми

ИСТОЧНИК KP.RU