Жителя Прикамья осудили за кражу мотоцикла

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-15T08:58:00+03:00

Также он украл металлические приборы и инструменты

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В Пермском крае суд приговорил жителя Лысьвы к двум годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в краже мотоцикла и металлических инструментов.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в дом односельчанки. Обнаружив в доме металлические инструменты и приборы, мужчина забрал их себе. Похищенное он попытался тут же продать, но у злоумышленника ничего не вышло.

Мужчина вернулся в дом соседки еще раз. Злоумышленник решил похитить мотоцикл, но проехал на нем недолго. Он врезался в препятствие, бросил транспортное средство и скрылся.

Злоумышленника удалось быстро задержать. Похищенный мотоцикл вернули хозяйке.

Напомним, ранее мы писали о том, что телефонных мошенников, которые обманули пермяков на 600 тысяч рублей, осудили. От действий мошенников пострадали 23 пенсионера

ИСТОЧНИК KP.RU