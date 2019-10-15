В сети появилось видео, как «Мазда» в Перми сбила пятерых школьников

СЕГОДНЯ 20:04 2019-10-15T20:04:47+03:00

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В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как 14 октября легковой автомобиль «Мазда» совершил наезд на группу школьников, переходивших дорогу на пешеходном переходе. Видео записано на камеру уличного наблюдения.

На нем видно, как дети вместе с остальными пешеходами ждут на месте, пока на светофоре горит красный свет. Одна девочка делает рывок вперед, но вовремя останавливается и возвращается назад. Однако вскоре она снова бежит вперед, и за ней остальные ребята. В этот момент их и сбивает машина. К школьникам подбегают взрослые и уводят их с проезжей части.

Напомним, по оперативной информации, примерно в 18:24 пятеро школьников начали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который как раз в это время завершал выезд с перекрестка. В результате двое детей отделались ушибами, их родители отказались от госпитализации. Троих детей на скорой увезли в больницу, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Водитель "Мазды" дождался сотрудников полиции.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

В Перми "Мазда" сбила пятерых школьников. Видео из группы "Мой город - Пермь".

ИСТОЧНИК KP.RU