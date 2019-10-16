В Пермском крае пропавшего рыбака будут искать с помощью водолазов

СЕГОДНЯ 06:22 2019-10-16T06:24:43+03:00

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В Прикамье пропал 31-летний Михаил Хомяков. В понедельник, 14 октября, в 4 утра он отправился на рыбалку в район водозабора (СКРК-2). С тех пор на связь не выходил.

Приметы пропавшего: рост 170-180см, телосложение плотное, глаза серо-голубые.

Был одет: шапка черная, костюм комуфляжный, жилет оранжевый.

Особые приметы: борода, татуировки на руках.

Волонтеры поискового отряда «Регион59» просят помощи у жителей края. Для поисков необходимы водолазы и эхолокаторы со структурным сканером.

Если вы видели Михаила Хомякова или хотите помочь в поисках, звоните по телефонам: 89630141413, 102

Напомним, раее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают еще одного рыбака. Мужчина пропал в субботу, 12 октября. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщают, что мужчина уехал из дома на улице Бушмакина на рыбалку. Родственники считают, что Иван мог уехать на КАМГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU