«Уехал на рыбалку и пропал». В Прикамье разыскивают 33-летнего мужчину со шрамом на лице

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-15T11:15:19+03:00

Последний раз его видели 12 октября

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В Пермском крае разыскивают 33-летнего Ивана Тиунова. Мужчина пропал в субботу, 12 октября. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщают, что мужчина уехал из дома на улице Бушмакина на рыбалку. Родственники считают, что Иван мог уехать на КАМГЭС.

С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 30-35 лет, рост 165-170 см. плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет: темно-синяя фуфайка со светоотражающей полоской на спине, черные кирзовые сапоги, шапка темно-синяя вязаная.

Особые приметы: небольшой шрам на горбинке носа, проблемы с речью.

С собой у пропавшего был рюкзак цвета хаки и удочка.

Если вы видели 33-летнего Ивана Тиунова или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 2044904 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU