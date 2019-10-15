2019-10-15T18:08:52+03:00
Общество

В Перми будут ремонтировать поезда «Ласточка»

А также скоростные поезда из других регионов
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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В Перми с рабочим визитом побывал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым он рассмотрел проект реконструкции моторвагонного депо на ул. Барамзиной, 6.

Было принято решение создать в Перми Уральский центр по ремонту поездов «Ласточка». После реконструкции депо там можно будет ремонтировать инновационные поезда и обслуживать скоростные поезда от Западной Сибири и Южного Урала до регионов Приволжского федерального округа.

- Зеленые электрички постепенно уходят в прошлое, - отметил губернатор Максим Решетников. – Пермский край переходит на «Ласточки», как и вся страна. Люди пересаживаются с автомобилей, автобусов, потому что это – удобно. Мы и дальше будем расширять эту практику.

В депо закупят современное оборудование, станки. Уже после запуска центра там будут обслуживать до 25 скоростных поездов ежегодно. При этом существующее здание сохранят и изменят его внутреннюю планировку.

Также в дальнейшем на подъезде к депо построят транспортную двухуровневую развязку и реконструируют улицу Строителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае планируют запустить "Ласточки" по двум новым маршрутам. Поезд может начать ходить в Краснокамск и Чусовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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