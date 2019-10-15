В Пермском крае планируют запустить «Ласточки» по двум новым маршрутам

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-15T15:14:49+03:00

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Скоростной поезд «Ласточка» может начать ходить по новым маршрутам. Так, ОАО «Российские железные дороги» рассматривает возможность запуска поезда в Краснокамск и Чусовой. Об этом сообщил начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников во время рабочего совещания с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрием Пеговым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Маршрут Пермь - Краснокамск планируют открыть уже в следующем году.

Максим Решетников отметил, что расширение маршрутной сети - очень важное решение для Пермского края, так как люди достаточно часто пользуются электричками, чтобы добраться до городов края.

- Пермский край, как и вся страна, переходит на “Ласточки”. Когда на направлении появляется “Ласточка”, мы видим, насколько увеличивается пассажиропоток. Люди пересаживаются с автомобилей, автобусов, потому что это – удобно. Мы и дальше будем с коллегами из РЖД расширять эту практику. Край заинтересован в том, чтобы “Ласточки” выходили на новые маршруты, – отметил губернатор

ИСТОЧНИК KP.RU