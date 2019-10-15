2019-10-15T12:40:15+03:00
Общество

ГУФСИН по Пермскому краю проводит инспекторскую проверку

Она продлится с 11 октября по 1 ноября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В ГУФСИН России по Пермскому краю начали инспекторскую проверку. Сотрудники ведомства проверят подразделения уголовно-исполнительной системы Пермского края и оценят их работу.

В течение трех недель специалисты ГУФСИН будут проверять оперативно-служебную, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ведомства.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю сообщили о том, что проверяющие оценят соблюдение законности и режима и исправительных учреждениях, качество и эффективность воспитательной работы, организацию трудовой деятельности заключенных.

Такая проверка проводится раз в пять лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае назначен новый начальник ГУФСИН. Им стал полковник внутренней службы Юрий Анатольевич Лымарь. Указ об этом подписал 30 сентября Президент России Владимир Путин. Ранее Юрий Лымарь 10 лет занимал аналогичную должность в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми выпустили сборник этнических мест города
Следователи возбудили уголовное дело после сноса гаражей
В Пермь прибывает поезд-музей
В Перми участились случаи мошенничества со счетчиками на воду
"Плакали все". В Пермском крае нашлись единственные родственники актрисы Нины Руслановой
В Прикамье на пожаре пострадал мужчина
В Пермском крае планируют запустить «Ласточки» по двум новым маршрутам
В Перми на этой неделе воду отключат в нескольких домах
В Перми полностью открыли движение на участке улицы Революции после ремонта
«Чудом не придавило ребенка». В Перми рядом с детским садом упало дерево
«Уехал на рыбалку и пропал». В Прикамье разыскивают 33-летнего мужчину со шрамом на лице
Минздрав рассказал о состоянии детей, сбитых на улице Мира в Перми
Председатель совета директоров Альфа-банка: Понятие "место работы" исчезнет
"Оставили малышей прямо под дождем". В Перми к детской библиотеке подбросили коробку с котятами
Пермячка одержала победу в Первенстве мира по самбо
В Прикамье поиски пропавшей женщины с белым одеялом закончились трагедией
Страницы истории. Ботанический сад Генкелю помогали строить монахини
В Министерстве транспорта Прикамья появился новый замминистра
Сто самых талантливых школьников Перми получили премию главы города «Золотой резерв»
Пермские спортсменки стали призерами Первенства Европы по тхэквондо
Пермских теплоэнергетиков оштрафовали на 41 миллион рублей
Жителя Прикамья осудили за кражу мотоцикла