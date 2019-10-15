ГУФСИН по Пермскому краю проводит инспекторскую проверку

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-15T12:40:15+03:00

Она продлится с 11 октября по 1 ноября

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В ГУФСИН России по Пермскому краю начали инспекторскую проверку. Сотрудники ведомства проверят подразделения уголовно-исполнительной системы Пермского края и оценят их работу.

В течение трех недель специалисты ГУФСИН будут проверять оперативно-служебную, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ведомства.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю сообщили о том, что проверяющие оценят соблюдение законности и режима и исправительных учреждениях, качество и эффективность воспитательной работы, организацию трудовой деятельности заключенных.

Такая проверка проводится раз в пять лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае назначен новый начальник ГУФСИН. Им стал полковник внутренней службы Юрий Анатольевич Лымарь. Указ об этом подписал 30 сентября Президент России Владимир Путин. Ранее Юрий Лымарь 10 лет занимал аналогичную должность в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU