В Прикамье на пожаре пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-15T13:00:27+03:00

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В Пермском крае произошел пожар в жилом 5-этажном доме. В результате ЧП пострадал хозяин квартиры

Сообщение о пожаре поступило 14 октября в 13:00. В Кудымкаре на улице 50 лет Октября горела квартира в жилом доме. Когда пожарные приехали на место ЧП, из окон квартиры на четвертом этаже валил черный дым.

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю проникли в квартиру и на полу кухни обнаружили 54-летнего мужчину и передали врачам «скорой помощи».

Через 40 минут пожар был потушен. Площадь пожара составила 9 кв.метров. Сгорела столешница на кухне. Предварительная причина пожара - неправильное использование бытовых электроприборов. Обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми возле Центрального рынка начался большой пожар. Черный дым поднялся в небо от Центрального рынка. Как сообщили очевидцы в соцсетях, горело здание кафе на улице Эпроновская.

ИСТОЧНИК KP.RU