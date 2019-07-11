В Перми большой пожар возле Центрального рынка

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-11T16:39:24+03:00

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Черный дым поднялся в небо от Центрального рынка. Как сообщили очевидцы в соцсетях, горело здание кафе на улице Эпроновская.

- 11 июля в 17.48 поступило сообщение о пожаре в здании по улице Эпроновская, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей.

Пользователи сетей стали делиться: жители микрорайона Железнодорожный уверяли, что запах от пожара у рынка ощущается даже у них, на другом берегу Камы.

Кто-то встревожился, не горит ли это мечеть?

Но очевидцы потом уточнили: загорелся, скорее всего, бар «Надежда», расположенный неподалеку от бывших рядов, где продавали домашних животных.

В Перми горит кафе у Центрального рынка. Видео: группа ВК "Подслушано Пермь"..

ИСТОЧНИК KP.RU