В Перми большой пожар возле Центрального рынка
Черный дым поднялся в небо от Центрального рынка. Как сообщили очевидцы в соцсетях, горело здание кафе на улице Эпроновская.
- 11 июля в 17.48 поступило сообщение о пожаре в здании по улице Эпроновская, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей.
Пользователи сетей стали делиться: жители микрорайона Железнодорожный уверяли, что запах от пожара у рынка ощущается даже у них, на другом берегу Камы.
Кто-то встревожился, не горит ли это мечеть?
Но очевидцы потом уточнили: загорелся, скорее всего, бар «Надежда», расположенный неподалеку от бывших рядов, где продавали домашних животных.
В Перми горит кафе у Центрального рынка. Видео: группа ВК "Подслушано Пермь"..
ИСТОЧНИК KP.RU