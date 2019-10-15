В Перми на этой неделе воду отключат в нескольких домах

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-15T12:25:14+03:00

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Несколько домов в Перми останутся без водоснабжения на этой неделе. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.

Так, отключения начнутся уже в среду, 16 октября. С 10:00 до 18:00 водой придется запастись жителям домов 72 и 74 на Островского.

В субботу, 19 октября, с 9:30 до 19:30 воду отключат на

- Куйбышева, 117, 117 К2, 117 К4, 117 К8, 117А, 117Б, 119, 125,

- Моторостроителей, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 4, 5, 6, 8, 9,

- Серебрянский проезд, 10, 14, 16, 19, 2А, 3, 5, 6, 7, 8,

- Солдатова, 34, 36, 38, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44, 44А.

В этот же день, 19 октября с 9:00 до 19:00 пройдут отключения воды в домах:

- Барамзиной, 68А

- Энгельса, 14, 17, 17А, 19 и 21

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полностью открыли движение на участке улицы Революции после ремонта. А вот трамвайные рельсы уложат только в будущем году

ИСТОЧНИК KP.RU