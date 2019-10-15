В Перми полностью открыли движение на участке улицы Революции после ремонта
Со вторника, 15 октября, на участке улицы Революции от улицы Сибирской до Компроса движение открыто полностью. Теперь автомобили идут по двум полосам в оба направления.
Ремонт улицы Революции начался в конце прошлого года. За это время на участке поменяли подземные коммуникации, расширили проезжую часть, а вдоль парка Горького и стадиона «Юность» проложили новенький тротуар. Осталось только установить дорожные знаки да наладить светофоры.
А вот трамвайные рельсы, которые в перспективе должны соединить Центральный рынок с улицей Сибирская, будут уложены только в будущем году.
- Прокладку трамвайных путей на этом участке планируется завершить в 2020 году, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». - В силу своей сложности стрелочные переводы для новых путей будут изготавливаться на протяжении всей зимы, и только весной подрядчик приступит к их монтажу.
ИСТОЧНИК KP.RU