В Перми полностью открыли движение на участке улицы Революции после ремонта

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-15T12:05:12+03:00

А вот трамвайные рельсы уложат только в будущем году

Изменить размер текста: A A

Со вторника, 15 октября, на участке улицы Революции от улицы Сибирской до Компроса движение открыто полностью. Теперь автомобили идут по двум полосам в оба направления.

Ремонт улицы Революции начался в конце прошлого года. За это время на участке поменяли подземные коммуникации, расширили проезжую часть, а вдоль парка Горького и стадиона «Юность» проложили новенький тротуар. Осталось только установить дорожные знаки да наладить светофоры.

А вот трамвайные рельсы, которые в перспективе должны соединить Центральный рынок с улицей Сибирская, будут уложены только в будущем году.

- Прокладку трамвайных путей на этом участке планируется завершить в 2020 году, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». - В силу своей сложности стрелочные переводы для новых путей будут изготавливаться на протяжении всей зимы, и только весной подрядчик приступит к их монтажу.

ИСТОЧНИК KP.RU