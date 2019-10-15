«Чудом не придавило ребенка». В Перми рядом с детским садом упало дерево
Пермяки обсуждаю в социальных сетях очередной ЧП. Жительница в Перми сообщила в социальных сетях о том, что на ее дочь едва не упало дерево.
Девочка выходила из детского сада и спустя несколько минут на то место, где стол ребенок, обрушился ствол.
- Вчера на улице Углеуральская опять упало дерево, чудом не придавило моего ребенка. Выход из детского сада №136 не предусматривает пешеходного перехода и обустроенного тротуара, приходится идти вдоль обочины автомобильной дороги, - пишет женщина.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка насмерть сбила пенсионерку. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на трассе Пермь - Екатеринбург. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-212140 на 3км трассы Пермь-Екатеринбург насмерть сбил 88-летнюю женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU