2019-10-15T12:04:33+03:00
Общество

«Чудом не придавило ребенка». В Перми рядом с детским садом упало дерево

ЧП произошло в Дзержинском районе
Лилия Абибулаева
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Фото: Мой города- ПермьФото: Мой города- Пермь
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Пермяки обсуждаю в социальных сетях очередной ЧП. Жительница в Перми сообщила в социальных сетях о том, что на ее дочь едва не упало дерево.

Девочка выходила из детского сада и спустя несколько минут на то место, где стол ребенок, обрушился ствол.

- Вчера на улице Углеуральская опять упало дерево, чудом не придавило моего ребенка. Выход из детского сада №136 не предусматривает пешеходного перехода и обустроенного тротуара, приходится идти вдоль обочины автомобильной дороги, - пишет женщина.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка насмерть сбила пенсионерку. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на трассе Пермь - Екатеринбург. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-212140 на 3км трассы Пермь-Екатеринбург насмерть сбил 88-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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