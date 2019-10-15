"От такой жестокости слов нет". К детской библиотеке подбросили коробку с еле живыми котятами
- Услышали какое-то мяукание, выходим - а там коробка с котятами, - рассказывает сотрудница одной из библиотек Перми.
Утром 14 октября к крыльцу детской библиотеки подбросили коробку. Внутри - семь еле живых котят. Некоторые от голода и холода даже не пищали. Сотрудники библиотеки достали всех из грязной коробки и покормили малышей. Двоих сразу решили забрать домой, еще одного - пристроили позже. Осталось пятеро. Их на время забрала к себе волонтер. Всех котят помыли и обработали от паразитов.
- От такой жестокости слов просто нет, - говорит девушка. - На улице полно бродячих собак и машин, а котят просто оставили под дождем. Мы срочно ищем им новый дом. Всем котятам примерно месяц. Остались два мальчика и две девочки. Если вы хотите забрать котенка, звоните по телефону 89124832599.
ИСТОЧНИК KP.RU