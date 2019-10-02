СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-02T17:24:03+03:00

Им стал Юрий Лымарь, ранее занимавший аналогичную должность в Псковской области

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В Пермском крае назначен новый начальник ГУФСИН. Им стал полковник внутренней службы Юрий Анатольевич Лымарь. Указ об этом подписал 30 сентября Президент России Владимир Путин.

- Полковника внутренней службы Лымаря Юрия Анатольевича назначить начальником Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю, - сказано в документе об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах.

Ранее Юрий Лымарь 10 лет занимал аналогичную должность в Псковской области. В Прикамье эта должность оставалась вакантной с января 2019 года, когда генерал-майор Владимир Андреев, возглавлявший Управление на протяжении полутора лет, написал рапорт об освобождении от должности по собственному желанию.

На сайте регионального ГУФСИН информация о назначении нового руководителя пока не опубликована.

ИСТОЧНИК KP.RU