Пермячка одержала победу в Первенстве мира по самбо

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-15T10:37:56+03:00

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Жительница Пермского края Полина Кузнецова одержала победу на Первенстве мира по самбо среди юниоров.

Полина стала первой в весовой категории до 72 килограммов. Полина Кузнецова проживает в Березниках и тренируется у Ольги и Эдуарда Книновых.

По результатам Первенства мира по самбо в Ташкенте российская команда одержала победу в командных зачетах среди девушек, юношей, юниорок и юниоров. Всего же в копилке сборной России 38 медалей: 24 золотых, девять серебряных и пять бронзовых наград.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермская спортсменка завоевала бронзу на Первенстве Европы по тхэквондо. Дарья Костарева заняла третье место на Первенстве Европы среди юниорок 15-17 лет в весовой категории до 46 килограммов. Спортсменка провела четыре захватывающих боя, одолев соперниц из Германии, Украины и Беларуси.

ИСТОЧНИК KP.RU