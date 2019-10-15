Пермская спортсменка завоевала бронзу на Первенстве Европы по тхэквондо

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-15T10:10:31+03:00

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Дарья Костарева заняла третье место на Первенстве Европы среди юниорок 15-17 лет в весовой категории до 46 килограммов. Спортсменка провела четыре захватывающих боя, одолев соперниц из Германии, Украины и Беларуси.

За выход в финал Дарья уступила нашей соотечественнице. Таким образом, весь пьедестал заняла сборная России.

Еще одна спортсменка Дана Конюхова Спортивной школы Свердловского района заняла второе место на Первенстве Европы среди кадетов среди девочек 14-12 лет.

Руководство спортивной школы желает спортсменкам удачи и успехов, благодарит тренера Конюхова Яна, который подготовил обеих девочек. Также выражает благодарность Президенту Пермской краевой федерации тхэквондо Белебезьевой Елене Андреевне и директора СК «Каскад» Толстикову Виталию Владимировичу, за поддержку и веру в спортсменок.

- Это отличный результат для нашего клуба, Спортивной Федерации Тхэквондо Пермского края (первая международная медаль за 15 лет) и всей страны, - отмечают в администрации спортивной школы. - Спасибо всем кто болел за девочек и поддерживал их на протяжении всего пути к пьедесталу.

ИСТОЧНИК KP.RU