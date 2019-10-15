В Прикамье поиски пропавшей женщины с белым одеялом закончились трагедией

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-15T10:38:32+03:00

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43-летнюю Елену О. разыскивали в Соликамске с 24 сентября. Женщина ушла из дома на улице Ленина, 28. Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщали, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Когда женщина уходила из дома, с собой у нее было белое одеяло. Во вторник, 15 октября, стало известно, что женщину нашли. К сожалению, пропавшая Елена О. погибла.

Волонтеры поблагодарили за помощь в поисках и попросили снять репосты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье закончились поиски пропавшей 84-летней пенсионерки. Женщина ушла из дома 10 октября и пропала. Родственники забили тревогу и обратиись к волонтерам и в полицию, так как у пенсионерки проблемы со здоровьем, она нуждается в медицинской помощи. В воскресенье,13 октября, волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили о том, что женщину нашли. Алевтина Ч. погибла

ИСТОЧНИК KP.RU