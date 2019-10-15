В Министерстве транспорта Прикамья появился новый замминистра

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-15T09:54:50+03:00

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Новым заместителем министра транспорта назначили Михаила Боброва. Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», раньше он занимал пост заместителя директора краевого Центра безопасности дорожного движения.

Новый заместитель министра вышел на работу 7 октября. Предшественник Михаила Боброва Илья Нестеров уволился из ведомства по собственному желанию.

Михаил Бобров будет заниматься информационными технологиями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 2021 года из автобусов могут убрать кондукторов. Кондуктора будут не нужны, так как вся оплата будет происходить за безналичный расчет. Каждый автобус к июлю 2021 года будет оснащен двумя валидаторами. Также к 2020 года четверть автобусов должны стать низкопольными. А еще через четыре года этот показатель должен достигнуть 60%. Кроме того, планируется, что в 2024 году половина автобусов будет работать на газомоторном топливе.

ИСТОЧНИК KP.RU