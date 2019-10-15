В Перми с 2021 года из автобусов могут убрать кондукторов

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-15T08:01:07+03:00

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Профессия кондуктора может полностью исчезнуть в Перми уже в июле 2021 года. Издание «Business Class» сообщает о том, что кондуктора будут не нужны, так как вся оплата будет происходить за безналичный расчет.

Каждый автобус к июлю 2021 года будет оснащен двумя валидаторами. Также к 2020 года четверть автобусов должны стать низкопольными. А еще через четыре года этот показатель должен достигнуть 60%. Кроме того, планируется, что в 2024 году половина автобусов будет работать на газомоторном топливе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рассчитали стоимость проездных для пассажиров в общественном транспорте. Цену за билет для пассажиров предложили установить в 26 рублей при оплате наличными деньгами, в 24 рубля - при оплате банковской картой. Провоз багажа будет стоить 13 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU