Пермских теплоэнергетиков оштрафовали на 41 миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-15T09:00:39+03:00

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Пермские антимонопольщики оштрафовало ряд компаний за незаконное включение в систему теплоснабжения Кировского района Перми. Всего штраф выписан трем компаниям. ПАО «Т Плюс» должны заплатить 30,4 миллиона рублей, ООО «ТНР» - 10,5 миллионов рублей, ООО «ПСК» - на 100 тысяч рублей.

Каждой организации рекомендовано в течение полугода принять меры по восстановлению ситуации и исключить ООО «ТНР» из цепочки теплоснабжения потребителей микрорайона.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 2021 года из автобусов могут убрать кондукторов. Каждый автобус к июлю 2021 года будет оснащен двумя валидаторами. Также к 2020 года четверть автобусов должны стать низкопольными. А еще через четыре года этот показатель должен достигнуть 60%. Кроме того, планируется, что в 2024 году половина автобусов будет работать на газомоторном топливе.

ИСТОЧНИК KP.RU