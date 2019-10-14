«Бабушка, я в беде!». Телефонных мошенников, которые обманули пермяков на 600 тысяч рублей, осудили

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-14T12:55:20+03:00

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23 пермяка попались на удочку мошенников и, обеспокоенные состоянием своих сыновей и внуков, отдавали преступникам деньги. Злоумышленников задержали и осудили.

Злоумышленники тщательно все продумали: купили специальное телефонное устройство, которое путем подбора последних цифр номеров стационарных телефонов звонило на стационарный телефон потерпевшего пожилого возраста.

Сначала пенсионеров обманывал только один человек. Через некоторое время злоумышленник создал целую преступную группу.

Мужчины звонили пенсионерам, представлялись родственником: сыном или внуком. Сообщали, что попали в беду и срочно нужны деньги. Пожилые люди врили мошенникам и переводили сбережения на банковский счет.

От действий мошенников пострадали 23 пенсионера. Сумма ущерба - 652 тысячи рублей.

Организатора приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет и 4 месяца. Остальные участники группы приговорены к реальным срокам лишения свободы от 1 года с отбыванием наказания в колонии-поселении до 7 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU