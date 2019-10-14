2019-10-14T15:41:57+03:00
Общество

В Перми рассчитали стоимость проездных для пассажиров в общественном транспорте

Цена билета может увеличиться с 20 до 26 рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На следующей неделе депутаты будут утверждать новый тариф на проезд в общественном транспорте. Цену за билет для пассажиров предложили установить в 26 рублей при оплате наличными деньгами, в 24 рубля - при оплате банковской картой. Провоз багажа будет стоить 13 рублей.

А для школьников, студентов и пенсионеров останутся проездные - на 30 поездок в месяц предполагается скидка в 30%. Таким образом, поездка обойдется в 18,2 рубля.

Какие еще проездные хотят ввести:

• Проездной на сутки без лимита поездок - 130 рублей.

• Проездной на месяц на 60 поездок - 1404 рубля (из расчета одна поездка - 23,4 рубля).

• Проездной на месяц без лимита поездок - 2232 рубля (рассчитывается на 101 поездку по 22,1 рубля).

• Проездной на три месяца без лимита поездок - 6302 рубля (рассчитывается на 303 поездки по 20,8 рубля).

• Проездной на год без лимита поездок - 18 907 рублей (рассчитывается на 1212 поездок по 15,6 рубля).

Тарифы могут вступить в силу уже с 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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