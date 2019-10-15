В Прикамье легковушка насмерть сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-15T07:49:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае произошло ДТП, в котором погибла 88-летняя женщина. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на трассе Пермь - Екатеринбург.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-212140 на 3км трассы Пермь-Екатеринбург насмерть сбил 88-летнюю женщину.

Погибшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее мы писали о еще одной аварии в Индустриальном районе Перми. Вечерм в понедельник, 14 октября, на перекрестке Мира и Братьев Игнатовых "Мазда" сбила пятерых школьникоы. Троих отправили в больницу с серьезными травмами. Двое отказалаись от госпитализации. Водитель утверждал, что дети резко выбежали на крсный сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU