В Перми на улице Мира иномарка сбила троих детей

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-14T17:38:03+03:00

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Вечером в понедельник, 14 октября, на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых произошла серьезная авария. По предварительным данным, завершая маневр, иномарка сбила троих детей.

- Группа детей шла из школы, при переходе улицы Мира по пешеходному переходу они были сбиты легковым автомобилем, - рассказали "Комсомолке" в службе скорой помощи.

- Все обстоятельства еще выясняются, подробностей пока нет, - сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Очевидцы сообщают, что дети младшего школьного возраста. Они шли группой, возвращаясь из школы.

По нашим данным, трое ребят получили серьезные травмы – у двоих черепно-мозговые травмы, у одного – перелом бедра. Пострадавших школьников госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу на улице Баумана, 17. Еще двое отделались ушибами и ссадинами, от госпитализации они отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU