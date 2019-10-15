2019-10-15T08:01:49+03:00
Происшествия

Прокуратура Прикамья нашла нарушения в работе СИЗО

Не соблюдались права заключенных
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура провела проверку в следственном изоляторе Кудымкара. Прокурор города обошел камеры и другие помещения следственного изолятора.

Согласно результатам проверки в СИЗО нарушалось уголовно-исполнительное законодательство. Подозреваемые не обеспечивались необходимыми предметами. Также выявлены нарушения в раздельном размещении осужденных.

Начальнику следственного изолятора вынесено представление.

Напомним, ранее мы писали о том, что телефонных мошенников, которые обманули пермяков на 600 тысяч рублей, осудили. Злоумышленники тщательно все продумали: купили специальное телефонное устройство, которое путем подбора последних цифр номеров стационарных телефонов звонило на стационарный телефон потерпевшего пожилого возраста. Мужчины звонили пенсионерам, представлялись родственником: сыном или внуком. Сообщали, что попали в беду и срочно нужны деньги. Пожилые люди врили мошенникам и переводили сбережения на банковский счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24