Прокуратура Прикамья нашла нарушения в работе СИЗО

СЕГОДНЯ 07:14 2019-10-15T08:01:49+03:00

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Прокуратура провела проверку в следственном изоляторе Кудымкара. Прокурор города обошел камеры и другие помещения следственного изолятора.

Согласно результатам проверки в СИЗО нарушалось уголовно-исполнительное законодательство. Подозреваемые не обеспечивались необходимыми предметами. Также выявлены нарушения в раздельном размещении осужденных.

Начальнику следственного изолятора вынесено представление.

Напомним, ранее мы писали о том, что телефонных мошенников, которые обманули пермяков на 600 тысяч рублей, осудили. Злоумышленники тщательно все продумали: купили специальное телефонное устройство, которое путем подбора последних цифр номеров стационарных телефонов звонило на стационарный телефон потерпевшего пожилого возраста. Мужчины звонили пенсионерам, представлялись родственником: сыном или внуком. Сообщали, что попали в беду и срочно нужны деньги. Пожилые люди врили мошенникам и переводили сбережения на банковский счет.

ИСТОЧНИК KP.RU