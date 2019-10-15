В Перми легковушка сбила 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-15T08:03:05+03:00

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Утром в понедельник, 14 октября, на улице Декабристов произошло ДТП с участием велосипедиста. Пострадал маленький мальчик.

По улице Декабристов двигался легковой автомобиль. У дома №22 он совершил наезд на 10-летнего велосипедиста. Мальчик упал и получил травмы. На место ДТП выехали сотрудники «скорой помощи». Школьника с травмами отправили в городскую поликлинику №2.

Напомним, ранее мы писали об еще одной аварии в Индустриальном районе Перми. Вечером в понедельник, 14 октября, на перекрестке Мира и Братьев Игнатовых "Мазда" сбила пятерых школьникоы. Троих отправили в больницу с серьезными травмами. Двое отказалаись от госпитализации. Водитель утверждал, что дети резко выбежали на крсный сигнал светофора. Однако в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, школьники шли на разрешающий сигнал, но не увидели автомобиль. Пострадавшие находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU