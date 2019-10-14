"Главное, что все обошлось". Мама одного из детей, которых в Перми сбила "Мазда", рассказала о его состоянии

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-14T19:11:41+03:00

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- Главное, что все обошлось, и с моим сыном все в порядке, только ушибы сильные и ссадины, - говорит пермячка Оксана. - Но я все равно решила - пусть он останется в больнице на обследование, мало ли что.

Вечером 14 октября группа школьников переходила перекресток улиц Мира и Братьев Игнатовых, когда в них врезалась "Мазда". Пока точно неизвестно, кто виноват в аварии. Троих детей отправили в больницу, двоих - отпустили домой.

- Мой сын-второклассник часто с друзьями возвращается вместе из школы, она недалеко отсюда, - говорит Оксана. - Когда мне позвонили из больницы и сообщили про аварию, я тут же сюда примчалась. Сын получил ушибы и ссадины, теперь чуть-чуть прихрамывает. Пока пусть останется в больнице.

А на месте ДТП все еще работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии и установить, кто в ней виновен.

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ИСТОЧНИК KP.RU