Подземный переход у Гознака в Перми сделают свободным от киосков

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-14T15:26:12+03:00

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В Перми без киосков останется еще один подземный переход. Арбитражный суд встал на стону администрации Перми. Договор с фирмой «Велта» будет расторгнут.

Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», по решению суда арендатор должен убрать все нестационарные торговые объекты, освободить помещение площадью 186,6 кв. м и вернуть объект в собственность города.

Арендатор подал апелляцию, но она еще не рассмотрена.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший вице-премьер Пермского края Елена Гилязова рассказала о ситуации с киосками в Перми. После введения в городе новой схемы размещения НТО (нестационарных торговых объектов) в Перми были демонтированы те киоски, которые не входили в эту схему. Одни пермяки сожалеют о потерянных торговых точках, другие рады тому, что сносят неприглядные ларьки.

ИСТОЧНИК KP.RU