2019-06-07T11:29:51+03:00
Общество

«Не понимаю, как можно покупать еду там, где у продавца нет ни воды, ни туалета»

Бывший вице-премьер Пермского края Елена Гилязова рассказала о ситуации с киосками в Перми [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Елена Гилязова: Ситуацию в Перми надо точно менять.Елена Гилязова: Ситуацию в Перми надо точно менять.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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- Еще неделю назад по дороге на работу забегала в киоск, чтобы купить печенье и сахар, а сегодня смотрю – там пустое место, - удивленно замечает коллега.

И возле нашего дома снесли павильончик, где торговали свежими овощами.

После введения в городе новой схемы размещения НТО (нестационарных торговых объектов) в Перми были демонтированы те киоски, которые не входили в эту схему. Одни пермяки сожалеют о потерянных торговых точках, другие рады тому, что сносят неприглядные ларьки.

- Черт кроется в деталях, ситуацию в Перми надо точно менять, особенно в центре, где много разномастных киосков, что выглядит не очень привлекательно. Вопрос заключается в том, как это делать, - бывший вице-премьер края Елена Гилязова, а ныне вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Пермь» рассказала о ситуации с киосками в Перми.

Установка новых киосков сейчас проходит через аукционы. И между ликвидацией старого павильона и появлением нового проходит несколько месяцев.

- Мы в ряде случаев не соблюдаем основной принцип: сначала надо разыграть на аукционе места для торговли, где можно поставить киоски нового вида. А потом ликвидировать старые торговые точки, - пояснила Елена Гилязова. - А мы сначала сносим, а потом объявляем тендер. Пока он пройдет, потом итоги могут опротестовать, проходит много времени. В результате мы сначала разрушаем бизнес, а потом говорим ему: мы же тебе все даем, торгуй. Мы все выросли из того времени, когда до основанья, а затем… И это въелось в нас.

При этом, по словам Елены Гилязовой, мало сделать киоски привлекательными внешне, они должны быть еще и удобными для торговли.

На вопрос ведущих, приобретает ли она сама какие-нибудь товары в киосках. Елена Гилязова ответила:

- Смотря, какие товары. Я никак не могу понять тех пермяков, которые покупают готовую еду в киосках, где у продавца нет ни воды, ни туалета. Для меня это нельзя, потому что нельзя. И с этой точки зрения здесь надо наводить порядок.

"Я не понимаю, как можно покупать еду там, где у продавца ни воды, ни туалета". Бывший вице-премьер краевого правительства Елена Гилязова обсуждает перемены на рынке НКО в эфире радио "КП" - Пермь"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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