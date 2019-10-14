ФАС попросило сеть «Sunlight» прекратить распространять сообщения о закрытии магазинов

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-14T15:03:14+03:00

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Жители России, в том числе и Пермского края, получили сообщения о закрытии магазинов известной ювелирной сети «Sunlight». ФАС проверило информацию. Люди обратились в ФАС с просьбой проверить, не пытается ли таким образом ювелирная сеть привлечь клиентов. Оказалось, сведения не соответствуют действительности.

Издание «Business Class» сообщило, что после проверки сообщений ФАС выявило признаки закона о защите прав конкуренции. Антимонопольное ведомство выдало ювелирной сети предупреждение о прекращении деятельности.

Жалобы в УФАС по Пермскому краю также поступали, но пока не были рассмотрены.

Напомним, ранее мы писали о том, что телефонных мошенников, которые обманули пермяков на 600 тысяч рублей, осудили. 23 пермяка попались на удочку мошенников и, обеспокоенные состоянием своих сыновей и внуков, отдавали преступникам деньги. Злоумышленников задержали и осудили.

ИСТОЧНИК KP.RU