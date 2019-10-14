В Прикамье грузовик насмерть сбил лося
В Пермском крае за прошедшую неделю произошло одно ДТП с участием дикого животного. В воскресенье, 13 октября, на трассе М7-Волга грузовой автомобиль сбил молодого лося. Животное погибло.
Водитель большегруза остался жив, но ему придется заплатить серьезный штраф - 80 тысяч рублей.
Министерство природы Пермского края просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, особенно в зоне действия знака «Дикие животные».
Встреча с лесными обитателями может обернуться серьезными последствиями. Как для кошелька, так и для жизни.
Так, ущерб, причиненный животному миру, в случае гибели лося - 80 000 рублей, кабана – 30 000, косули – 40 000, медведя – 60 000.
Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП с автобусом в Индустриальном районе Перми. Водитель иномарки не справился с управлением
ИСТОЧНИК KP.RU