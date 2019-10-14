2019-10-14T14:40:49+03:00
Общество

В Прикамье грузовик насмерть сбил лося

Водителю придется заплатить 80 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае за прошедшую неделю произошло одно ДТП с участием дикого животного. В воскресенье, 13 октября, на трассе М7-Волга грузовой автомобиль сбил молодого лося. Животное погибло.

Водитель большегруза остался жив, но ему придется заплатить серьезный штраф - 80 тысяч рублей.

Министерство природы Пермского края просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, особенно в зоне действия знака «Дикие животные».

Встреча с лесными обитателями может обернуться серьезными последствиями. Как для кошелька, так и для жизни.

Так, ущерб, причиненный животному миру, в случае гибели лося - 80 000 рублей, кабана – 30 000, косули – 40 000, медведя – 60 000.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП с автобусом в Индустриальном районе Перми. Водитель иномарки не справился с управлением

ИСТОЧНИК KP.RU

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